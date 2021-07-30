В Одесі сталася масштабна ДТП за участю громадського транспорту
Відповідне відео оприлюднив телеграм-канал "Х. Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути кадри, доскролльте сторінку до кінця)
Як стало відомо, ДТП сталося 30 липня вулиці Боровського. Водій тролейбуса втратив свідомість прямо за кермом, в результаті чого транспорт стало заносити по дорозі, що призвело до аварії.
Тролейбус занесло в припарковані біля узбіччя автомобілі.
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Судячи з кадрів, найбільше пошкоджень отримала іномарка Hyundai.
Водієві знадобилася допомога "швидкої".
Аналогічний випадок, про який ми писали раніше, також трапився в Одесі.
На перехресті вулиць Преображенської та Пантелеймонівської водієві маршрутки стало погано і він влетів у трамвай. Благо, швидкість була невелика і обійшлося без постраждалих і серйозних пошкоджень. Небайдужі люди надали водієві допомогу. Рух трамваїв зупинився.
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