В Одесі сталася масштабна ДТП за участю громадського транспорту

Відповідне відео оприлюднив телеграм-канал "Х. Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути кадри, доскролльте сторінку до кінця)

Як стало відомо, ДТП сталося 30 липня вулиці Боровського. Водій тролейбуса втратив свідомість прямо за кермом, в результаті чого транспорт стало заносити по дорозі, що призвело до аварії.

Тролейбус занесло в припарковані біля узбіччя автомобілі.

Судячи з кадрів, найбільше пошкоджень отримала іномарка Hyundai.

Водієві знадобилася допомога "швидкої".

Аналогічний випадок, про який ми писали раніше, також трапився в Одесі.

На перехресті вулиць Преображенської та Пантелеймонівської водієві маршрутки стало погано і він влетів у трамвай. Благо, швидкість була невелика і обійшлося без постраждалих і серйозних пошкоджень. Небайдужі люди надали водієві допомогу. Рух трамваїв зупинився.

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