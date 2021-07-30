В Одессе случилось масштабное ДТП с участием общественного транспорта
Соответствующее видео обнародовал телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)
Как стало известно, ДТП случилось 30 июля улице Боровского. Водитель троллейбуса потерял сознание прямо за рулем, в результате чего транспорт стало заносить по дороге, что привело к аварии.
Троллейбус занесло в припаркованные у обочины автомобили.
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Судя по кадрам, больше всего повреждений получила иномарка Hyundai.
Водителю понадобилась помощь "скорой".
Аналогичный случай, о котором мы писали ранее, также случился в Одессе.
На перекрестке улиц Преображенской и Пантелеймоновской водителю маршрутки стало плохо и он влетел в трамвай. Благо, скорость была небольшая и обошлось без пострадавших и серьезных повреждений. Неравнодушные люди оказали водителю помощь. Движение трамваев остановилось.
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