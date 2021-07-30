Концерт співачки Ані Лорак, який запланований в Одесі, посилено охоронятимуть
Про це заявив організатор виступів Артем Вознюк, пише
Він повідомив, що на заході виставлять посилену охорону через численні погрози радикально налаштованих громадян.
За словами Вознюка, запобіжні заходи будуть вживатися не тільки на концертах Ані Лорак, а й інших виконавців, які приїдуть до Одеси. У їх числі Світлана Лобода і репер Баста.
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"Так, ми будемо залучати МВС і забезпечувати безпеку тих, хто прийде послухати улюблену артистку. Такі ж запобіжні заходи, наскільки мені відомо, будуть і на концертах Лободи і Басти», - говорить організатор концертів скандальних виконавців.
Відзначимо, що Ані Лорак поїхала в Росію і протягом семи років не давала офіційних концертів на українській сцені.
В Одесі востаннє співачка виступала в нічному клубі Ibiza в 2014 році. Тоді її концерт намагалися зірвати близько 300 протестувальників. Між правоохоронцями і громадськими діячами навіть виникла бійка, а кілька активістів затримали.
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