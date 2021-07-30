Концерт співачки Ані Лорак, який запланований в Одесі, посилено охоронятимуть

Про це заявив організатор виступів Артем Вознюк, пише Країна .

Він повідомив, що на заході виставлять посилену охорону через численні погрози радикально налаштованих громадян.

За словами Вознюка, запобіжні заходи будуть вживатися не тільки на концертах Ані Лорак, а й інших виконавців, які приїдуть до Одеси. У їх числі Світлана Лобода і репер Баста.

"Так, ми будемо залучати МВС і забезпечувати безпеку тих, хто прийде послухати улюблену артистку. Такі ж запобіжні заходи, наскільки мені відомо, будуть і на концертах Лободи і Басти», - говорить організатор концертів скандальних виконавців.

Відзначимо, що Ані Лорак поїхала в Росію і протягом семи років не давала офіційних концертів на українській сцені.

В Одесі востаннє співачка виступала в нічному клубі Ibiza в 2014 році. Тоді її концерт намагалися зірвати близько 300 протестувальників. Між правоохоронцями і громадськими діячами навіть виникла бійка, а кілька активістів затримали.

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