Концерт певицы Ани Лорак, который запланирован в Одессе, будут усиленно охранять
Об этом заявил организатор выступлений Артем Вознюк, пишет
Он сообщил, что на мероприятии выставят усиленную охрану из-за многочисленных угроз радикально настроенных граждан.
По словам Вознюка, меры предосторожности будут предприниматься не только на концертах Ани Лорак, но и других исполнителей, которые приедут в Одессу. В их числе Светлана Лобода и репер Баста.
Солистка "Go_A" попала в конфуз на сцене: "Майка поднялась вместе с бюстгальтером"
Тригубенко показал, в каких условиях живет после провала в "Холостячке": "Я голодный"
Новый сезон "Танці з зірками", стали известны имена участников: "Ну все, точно буду смотреть"
Сияющая Мишина и победитель "Танців з зірками" снова вместе, об Эллерте ни слова: "Ну что..."
Трагедия у Дмитрия Комарова, ведущий "Мир наизнанку" лишился дорогого человека: "Он - один из лучших..."
"Да, мы будем привлекать МВД и обеспечивать безопасность тех, кто придет послушать любимую артистку. Такие же меры предосторожности, насколько мне известно, будут и на концертах Лободы и Басты», - говорит организатор концертов скандальных исполнителей.
Отметим, что Ани Лорак уехала в Россию и в течении семи лет не давала официальных концертов на украинской сцене.
В Одессе в последний раз певица выступала в ночном клубе Ibiza в 2014 году. Тогда ее концерт пытались сорвать около 300 протестующих. Между правоохранителями и общественниками даже возникла потасовка, а несколько активистов задержали.
Напомним, что Лорак и Лобода приедут из РФ подзаработать в Одессу: жители отреагировали неоднозначно
Как сообщала Politeka, в Одессе показали, как выглядит стадион после концерта Монатика: жалкое зрелище
Также Politeka писала, что вытоптанный газон и коллапс: чем обернулся концерт Макса Коржа в Одессе, видео