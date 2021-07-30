Концерт певицы Ани Лорак, который запланирован в Одессе, будут усиленно охранять

Об этом заявил организатор выступлений Артем Вознюк, пишет Страна .

Он сообщил, что на мероприятии выставят усиленную охрану из-за многочисленных угроз радикально настроенных граждан.

По словам Вознюка, меры предосторожности будут предприниматься не только на концертах Ани Лорак, но и других исполнителей, которые приедут в Одессу. В их числе Светлана Лобода и репер Баста.

"Да, мы будем привлекать МВД и обеспечивать безопасность тех, кто придет послушать любимую артистку. Такие же меры предосторожности, насколько мне известно, будут и на концертах Лободы и Басты», - говорит организатор концертов скандальных исполнителей.

Отметим, что Ани Лорак уехала в Россию и в течении семи лет не давала официальных концертов на украинской сцене.

В Одессе в последний раз певица выступала в ночном клубе Ibiza в 2014 году. Тогда ее концерт пытались сорвать около 300 протестующих. Между правоохранителями и общественниками даже возникла потасовка, а несколько активистов задержали.

Напомним, что Лорак и Лобода приедут из РФ подзаработать в Одессу: жители отреагировали неоднозначно

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