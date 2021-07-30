Вибух і пожежа викликали переполох серед на пляжі в Одесі

НП сталася на пляжі 10-ї станції Великого Фонтану. Про це повідомляє телеграм-канал "Одеса Інфо", передавати Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Відпочиваючі не на жарт стривожилися, коли почули вибух, а потім повалив густий дим.

Деякі люди в поспіху почали збирати свої речі, а інші побігли, щоб подивитися на загоряння.

За словами очевидців, причиною події став лічильник, який вибухнув і загорівся.

Ліквідували пожежу досить швидко самі співробітники пляжного закладу за допомогою вогнегасника.

Пожежників ніхто не викликав.

Також подія обійшлася без постраждалих.

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