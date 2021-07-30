Взрыв и пожар вызвали переполох среди на пляже в Одессе
ЧП произошло на пляже 10-й станции Большого Фонтана. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Отдыхающие не на шутку встревожились, когда услышали взрыв, а потом повалил густой дым.
Некоторые люди в спешке стали собирать свои вещи, а другие побежали, чтобы посмотреть на возгорание.
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По словам очевидцев, причиной происшествия стал счетчик, который взорвался и загорелся.
Ликвидировали пожар довольно быстро сами сотрудники пляжного заведения при помощи огнетушителя.
Пожарных никто не вызывал.
Также происшествие обошлось без пострадавших.
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