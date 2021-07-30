Взрыв и пожар вызвали переполох среди на пляже в Одессе

ЧП произошло на пляже 10-й станции Большого Фонтана. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Отдыхающие не на шутку встревожились, когда услышали взрыв, а потом повалил густой дым.

Некоторые люди в спешке стали собирать свои вещи, а другие побежали, чтобы посмотреть на возгорание.

По словам очевидцев, причиной происшествия стал счетчик, который взорвался и загорелся.

Ликвидировали пожар довольно быстро сами сотрудники пляжного заведения при помощи огнетушителя.

Пожарных никто не вызывал.

Также происшествие обошлось без пострадавших.

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