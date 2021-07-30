Популярний блогер з Києва відвідав Одесу, а після цього нещадно розкритикував місто

Як передає Politeka.net, негативні враження від Одеси 22-річний Ян Гордієнко залишив у своїх Instagram-stories.

Молодий блогер і екс-ведучий тревел-шоу "Орел і решка" назвав Одесу жахливим гордом, де всюди колгосп і несмак. Він поскаржився на стан доріг для автомобілів і пішоходів. При цьому він звернув увагу, що на самокатах тут кататися неможливо. Також відсутні пандуси для людей з інвалідністю.

«У цей приїзд відчуття від міста жахливі. Про божевільні ціни і повна відсутність сервісу у зв'язку з нескінченним потоком людей я думаю все в курсі. А ось Муніципальний розвиток міста залишився десь у двохтисячних", - написав блогер.

Ян Гордієнко переконаний, що Одеса могла б стати туристичною Барселоною, якби не влада міста, яка просто-напросто ганьбить її.

"Це велика ганьба місцевої влади, так як Одеса-неймовірно багате місто, і, якби гроші не йшли повз, це був би дуже гідний курорт,порівнянний з Барселоною», – зазначив хлопець, у якого понад 3 мільйони передплатників в Інстагарм.

Коментатори вступили в жваву дискусію, коли дізналися, що київський блогер критикує Одесу. Деякі образилися на нього за різкі слова, але більшість українців все-таки погодилася з ним, зазначивши, що хлопець написав незручну правду.

"Напевно на халяву не поселили в готель, як блогери люблять і не годували)) от і не сподобалося",

"На превеликий жаль наша влада всіма силами "деградує" наше місто",

" Одеса найбрудніший, дорогий, незатишний (завдяки людям)...Так що. .. хлопчик правду написав... Незручну правду... І замість того, щоб прийняти і усвідомити факт, щось почати міняти-ви, чисто по - одеськи, гостинно матюкаєтеся...",

"На превеликий жаль, він правий на 100%!!!"

" На початку думав обосрать його в інсті, але прочитавши весь текст мені навіть додати нічого... Все правильно сказав. Одесу потрібно любити, але зараз вона не та..."

"Але ж він правий ка не гірко це озонувати", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що відпочинок під Одесою обернувся трагедією для туриста зі Львова: "зайшов у воду"

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