Популярный блогер из Киева посетил Одессу, а после этого беспощадно раскритиковал город

Как передает Politeka.net, негативные впечатления от Одессы 22-летний Ян Гордиенко оставил в своих Instagram-stories.

Молодой блогер и экс-ведущий тревел-шоу «Орел и решка» назвал Одессу ужасным гордом, где повсюду колхоз и безвкусица. Он пожаловался на состояние дорог для автомобилей и пешеходов. При этом он обратил внимание, что на самокатах тут кататься невозможно. Также отсутствуют пандусы для людей с инвалидностью.

«В этот приезд ощущения от города ужасные. Про сумасшедшие цены и полное отсутствие сервиса в связи с бесконечным потоком людей я думаю все в курсе. А вот муниципальное развитие города осталось где-то в двухтысячных», – написал блогер.

Ян Гордиенко убежден, что Одесса могла бы стать туристической Барселоной, если бы не власти города, которые просто-напросто позорят ее.

«Это большой позор местной власти, так как Одесса – невероятно богатый город, и, если бы деньги не шли мимо, это был бы очень достойный курорт, сравнимый с Барселоной», – отметил парень,у которого свыше 3 миллионов подписчиков в Инстагарм.

Комментаторы вступили в оживленную дискуссию, когда узнали, что киевский блогер критикует Одессу. Некоторые обиделись на него за резкие слова, но большинство украинцев всё-таки согласилось с ним, отметив, что парень написал неудобную правду.

"Наверное на халяву не поселили в отель, как блогеры любят и не кормили)) вот и не понравилось",

"К огромному сожалению наша власть всеми силами "деградирует" наш город",

" Одесса самый грязный, дорогой, неуютный(благодаря людям)...Так что. .. мальчик правду написал... Неудобную правду... И вместо того, чтоб принять и осознать факт, что-то начать менять - вы, чисто по-одесски, гостеприимно материтесь...",

"К большому сожалению,он прав на 100%!!!"

" В начале думал обосрать его в инсте, но прочитав весь текст мне даже добавить нечего... Все правильно сказал. Одессу нужно любить, но сейчас она не та..."

" А ведь он прав ка не горько это озоновать", - пишут в сети.

Напомним, что отдых под Одессой обернулся трагедией для туриста со Львова: "Зашел в воду"

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