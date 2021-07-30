Йому не сподобався сервіс

В Одесі жорстоко побили пасажира, який відмовився платити за проїзд

Неприємний інцидент трапився днями в тролейбусі №7. Очевидці встигли зняти бійку на телефон і викласти в мережу. Відео оприлюднив телеграм-канал Одеса-Інфо, передає Politeka.net (щоб переглянути кадри, доскролльте сторінку до кінця)

Причиною конфлікту, як стверджують інші пасажири, стало те, що чоловік відмовився оплачувати проїзд, заявивши, що "сервіс фігня".

На відео видно, що чоловіка дуже агресивно намагалися викинути з транспорту і вимагати, щоб він заплатив.

Однак, пасажир лише запитував, чому він повинен оплачувати. У підсумку, все закінчилося тим, що інший пасажир сказав любителю безкоштовного проїзду сідати, оскільки заплатить за нього.

Коментатори вступили в жваву дискусію від побаченого.

Думки людей розділилися: хтось порахував, що пасажир правий і сервіс в громадському транспорті залишає бажати кращого; хтось обурився дикій поведінці чоловіка.

"За що платити???? Не кондиціонера, не зручні посадочні крісла, навіть бармена немає жах",

"І я теж іноді не плачу, коли водила людей ставить в г * * но. Варто по 10 хвилин на зупинці, потім жене як гонщик боліта, при цьому розмовляючи по телефону. На зауваження просто грубіянить",

"Це цирк, панове",

"На тралік гріх скаржитися. Чистий новий. Це не маршрутка", - пишуть в мережі.

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