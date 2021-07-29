На одеській трасі сталася масштабна подія з вантажним авто, паливо розлилося по дорозі

Аварія мала місце в середу 28 липня на трасі Київ-Одеса біля села Луполове Благовіщенської громади. Там перекинулася вантажівка Mercedes-Benz з причепом.

Після ДТП у вантажівки тріснув бак і паливо стало витікати на трасу. Про це повідомили в прес-службі регіонального ДСНС, передає Politeka.net.

На місце були викликані рятувальники, які змили паливо з автодороги.

На щастя, в ДТП обійшлося без постраждалих.

Не так давно ми повідомляли, що на 323 км автодороги Київ-Одеса водій вантажного автомобіля Renault, який був завантажений ріпаком, не впорався з керуванням і влетів у відбійник. Від потужного удару машина перекинулася.

Все зерно розсипалося на дорозі. Одна смуга в напрямку Києва була перекрита.

Нагадаємо, що фура з зерном перекинулася на трасі Київ-Одеса: момент потрапив на відео

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