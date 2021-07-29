На одесской трассе произошло масштабное событие с грузовым авто, топливо разлилось по дороге

Авария имела место в среду 28 июля на трассе Киев-Одесса возле села Луполово Благовещенской громады. Там перевернулся грузовик Mercedes-Benz с прицепом.

После ДТП у грузовика треснул бак и топливо стало вытекать на трассу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСЧС, передает Politeka.net.

На место были вызваны спасатели, которые смыли топливо с автодороги.

К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших.

Не так давно мы сообщали, что на 323 км автодороги Киев-Одесса водитель грузового автомобиля Renault, который был загружен рапсом, не справился с управлением и влетел в отбойник. От мощного удара машина перевернулась.

Все зерно рассыпалось на дороге. Одна полоса в направлении Киева была перекрыта.

Напомним, что фура с зерном перевернулась на трассе Киев-Одесса: момент попал на видео

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