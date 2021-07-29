На пляжі в Одеській області загинув відпочивальник зі Львова

Трагічний інцидент трапився вдень у четвер, 29 липня на одному з пляжів міста Чорноморська. Про це повідомляє Муніципальна варта Чорноморська, передає Politeka.net.

Відомо, що на місцевому пляжі знайшли тіло чоловіка без ознак життя.

"Гості нашого міста відпочивали на пляжі, коли одному з них стало погано. Звернувшись до рятувальників, ті протягом години надавали невідкладну допомогу. Однак чоловіка врятувати не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Після цього група швидкого реагування Муніципальної варти оточила територію пляжу до приїзду поліції.

Telegram-канал "Одеса Info" повідомляє, що чоловікові стало погано, коли він зайшов у воду. Родичі покликали на допомогу рятувальників.

Потерпілого "качали" близько години, він навіть кілька разів відкривав очі, але туриста не вдалося врятувати.

Як з'ясувалося, 56-річний чоловік помер від серцевого нападу. Він приїхав на відпочинок з родиною зі Львова.

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