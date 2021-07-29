На пляжі в Одеській області загинув відпочивальник зі Львова
Трагічний інцидент трапився вдень у четвер, 29 липня на одному з пляжів міста Чорноморська. Про це повідомляє Муніципальна варта Чорноморська, передає Politeka.net.
Відомо, що на місцевому пляжі знайшли тіло чоловіка без ознак життя.
"Гості нашого міста відпочивали на пляжі, коли одному з них стало погано. Звернувшись до рятувальників, ті протягом години надавали невідкладну допомогу. Однак чоловіка врятувати не вдалося", - йдеться в повідомленні.
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Після цього група швидкого реагування Муніципальної варти оточила територію пляжу до приїзду поліції.
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Потерпілого "качали" близько години, він навіть кілька разів відкривав очі, але туриста не вдалося врятувати.
Як з'ясувалося, 56-річний чоловік помер від серцевого нападу. Він приїхав на відпочинок з родиною зі Львова.
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