Дві години рятувальники боролися з вогнем

В Одеській області загорілася будівля з бібліотекою і медпунктом всередині

Як передає Politeka.net, про НП повідомляє прес-служба регіонального ДСНС у четвер, 29 липня.

Близько 8 години ранку до Служби порятунку надійшла інформація про те, що в селі Новомиколаївка Вилківської міської територіальної громади на Дунайській, 37 горить будівля, в якій розташовані бібліотека та фельдшерсько-акушерський пункт Кілійського Центру первинної медичної допомоги.

Коли рятувальники прибули на місце, то побачили, що горять книги на стелажах і меблі. Більше двох годин співробітники ДСНС боролися з пожежею.

Загоряння вдалося повністю ліквідувати лише о 10: 10.

На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Причина загоряння та збитки встановлюються.

А тим часом синоптики повідомили, що в четвер, 29 липня нещадна спека продовжить терзати Одеський регіон.

Весь день область буде під впливом атмосферного фронту, який принесе суху посушливу погоду і поривчастий вітер. Синоптики оголосили надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки.

Подібні погодні умови входять в класифікацію оранжевого рівня небезпеки.

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