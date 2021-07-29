В Одесской области загорелось здание с библиотекой и медпунктом внутри
Как передает Politeka.net, о ЧП сообщает пресс-служба регионального ГСЧС в четверг, 29 июля.
Около 8 часов утра в службу спасения поступила информация о том, что в селе Новониколаевка Вилковской городской территориальной громады на Дунайской, 37 горит здание, в котором расположены библиотека и фельдшерско-акушерский пункт Килийского центра первичной медицинской помощи.
Когда спасатели прибыли на место, то увидели, что горят книги на стеллажах и мебель. Больше двух часов сотрудники ГСЧС боролись с пожаром.
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Возгорание удалось полностью ликвидировать лишь в 10:10.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
А тем временем синоптики сообщили, что в четверг, 29 июля беспощадная жара продолжит терзать Одесский регион.
Весь день область будет под влиянием атмосферного фронта, который принесет сухую засушливую погоду и порывистый ветер. Синоптики объявили чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.
Подобные погодные условия входят в классификацию оранжевого уровня опасности.
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