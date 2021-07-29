Один іншому зробив зауваження і понеслося....

В одеській маршрутці під час руху виникла бійка між двома чоловіками

Потрапляючи в громадський транспорт, люди ніби стають більш агресивними. Про сутички між пасажирами ми писали неодноразово. І ось днями трапився новий випадок у маршрутці №214.

Про це повідомляє Telegram-канал XYdessa, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами очевидців, чоловік зайшов у маршрутку і не знімав свій рюкзак.

Так як його сумка заважала пройти іншим пасажирам, йому зробили зауваження, проте власник рюкзака не збирався йти на компроміс, а просто послав тих, що робили йому зауваження, нецензурними словами.

Інший чоловік не став терпіти і розпустив руки, в результаті почалася бійка.

Весь час розборок інші пасажири, щось вигукували і вигукували, а також намагалися триматися подалі від епіцентру події.

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