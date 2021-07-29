В одеській маршрутці під час руху виникла бійка між двома чоловіками
Потрапляючи в громадський транспорт, люди ніби стають більш агресивними. Про сутички між пасажирами ми писали неодноразово. І ось днями трапився новий випадок у маршрутці №214.
Про це повідомляє Telegram-канал XYdessa, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За словами очевидців, чоловік зайшов у маршрутку і не знімав свій рюкзак.
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Так як його сумка заважала пройти іншим пасажирам, йому зробили зауваження, проте власник рюкзака не збирався йти на компроміс, а просто послав тих, що робили йому зауваження, нецензурними словами.
Інший чоловік не став терпіти і розпустив руки, в результаті почалася бійка.
Весь час розборок інші пасажири, щось вигукували і вигукували, а також намагалися триматися подалі від епіцентру події.
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