У курортній Одесі на зупинці громадського транспорту трапилася різанина

Озброєний ножем бродяга накинувся на кондуктора і водія тролейбуса. Подія трапилася на кінцевій зупинці тролейбусних маршрутів №2 та 3 у парку Шевченка. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Під час відстою одного з тролейбусів озброєний ножем чоловік, схожий на особу без певного місця проживання,

почав погрожувати, а потім напав на жінку-кондуктора.

У цей момент на кінцеву прибув ще один тролейбус, водій якого, бачачи конфліктну ситуацію, кинувся

на допомогу колезі і вступив в бійку з бешкетником. В результаті сутички водій отримав порізи руки,а нападник був затриманий екіпажем поліції, що проїжджав повз.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Потерпілому була надана перша медична допомога.

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