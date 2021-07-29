У курортній Одесі на зупинці громадського транспорту трапилася різанина
Озброєний ножем бродяга накинувся на кондуктора і водія тролейбуса. Подія трапилася на кінцевій зупинці тролейбусних маршрутів №2 та 3 у парку Шевченка. Про це повідомляють місцеві
Під час відстою одного з тролейбусів озброєний ножем чоловік, схожий на особу без певного місця проживання,
почав погрожувати, а потім напав на жінку-кондуктора.
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У цей момент на кінцеву прибув ще один тролейбус, водій якого, бачачи конфліктну ситуацію, кинувся
на допомогу колезі і вступив в бійку з бешкетником. В результаті сутички водій отримав порізи руки,а нападник був затриманий екіпажем поліції, що проїжджав повз.
На місці працювала слідчо-оперативна група. Потерпілому була надана перша медична допомога.
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