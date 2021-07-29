Таке спостерігають з кожним приїздом високих гостей

В Одесі сховали з вулиць сміттєві контейнери під час приїзду високопоставленого гостя

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net.

Жителі вулиці Богдана Хмельницького поскаржилися, що сміттєві контейнери затягли їм у двори і поставили прямо перед вікнами багатоповерхових будинків.

Все це затіяли перед приїздом до Одеси голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

"Гляньте як сховали сміттєві баки з вулиці.., все через те, що в Одесу їде сам Разумков.

Смердючі контейнери поставили людям під вікна, щоб панство не побачило не дай Бог️️️», - кажуть розсерджені одесити.

Місцеві жителі стверджують, що таке вони спостерігають з кожним приїздом "шишок" в місто.

В коментарях бурхливо обговорюють побачене. Багато порадили мешканцям викотити назад на дорогу сміттєві контейнери.

"Головне-картинку зробити, а люди потерплять... Цинізм і зневага!",

"У чому проблема, взяли маски і рукавички, та й відтягнули їх назад на місце",

"Ну да, побачить повні, скаже во жирує народ) треба б затягнути пояси)",

"У нас їх взагалі повбирали і навіть заасфальтували кишеню, тепер щоб викинути сміття треба бігати по окрузі Шукати смітники",

"Це світова практика.... Не можна залишати контейнери на проїжджій частині при офіційних делегаціях і тд…",

"Так це не через панство, і Разумкова. Це тому що місцева рада так хоче вислужитися, замість реальних справ - просто ховають смітники", - пишуть в мережі.

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