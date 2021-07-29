В Одессе спрятали с улиц мусорные контейнеры во время приезда высокопоставленного гостя
Об этом ссообщают местные телеграм-каналы, передает Politeka.net.
Жители улицы Богдана Хмельницкого пожаловались, что мусорные контейнеры затащили им во дворы и поставили прямо перед окнами многоэтажных домов.
Всё это затеяли перед приездом в Одессу председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
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«Гляньте как спрятали мусорные баки с улицы.., все из-за того, что в Одессу едет сам Разумков.
Вонючие контейнеры поставили людям под окна, чтобы панство не увидело не дай Бог❗️😡», - говорят рассерженные одесситы.
Местные жители утверждают, что такое они наблюдают с каждым приездом "шишек" в город.
В комментариях бурно обсуждают увиденное. Многие посоветовали жильцам выкатить обратно на дорогу мусорные контейнеры.
" Главное - картинку сделать, а люди потерпят... Цинизм и пренебрежение!",
"В чём проблема, взяли маски и перчатки, да и оттащили их обратно на место",
"Ну да, увидит полные, скажет во жирует народ) надо бы затянуть пояса)",
"У нас их вообще поубирали и даже заасфальтировали карман, теперь чтоб выбросить мусор надо бегать по округе искать мусорки",
"Это мировая практика…. Нельзя оставлять контейнеры на проезжей части при официальных делегациях и тд…",
"Так это не из-за панства, и Разумкова. Это потому что местный совет так хочет выслужиться, вместо реальных дел - просто прячут мусорки", - пишут в сети.
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