В Одесі величезна гілка завалилася на автомобілі, які стояли поруч

Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net.

У середу, 28 липня в Одесі було досить вітряно, тому не обійшлося без деревопаду.

Так, на вулиці Михайлівській впала масивна гілка прямо на припарковані автомобілі. При падінні дерево пошкодило три іномарки.

Судячи з кадрів, значний удар припав на дві машини - Volkswagen Passat і Mazda, . У них пом'яті дах і багажник. Також вм'ятини і подряпини після падіння гілок отримало ще одне авто. Всього постраждали 3 транспортні засоби.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

До цього ми повідомляли, в четвер, 29 липня нещадна спека продовжить терзати Одеський регіон.

Весь день область буде під впливом атмосферного фронту, який принесе суху посушливу погоду і поривчастий вітер. Синоптики оголосили надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, що "Нова стихія" загрожує Одещині: оголошено надзвичайний рівень небезпеки

Ще Politeka писала, про НП в Одесі: дерево перекрило двір і розчавило машини, відео

Також Politeka повідомляла, спека вдарить з новою силою по Одещині: оголошено надзвичайну небезпеку