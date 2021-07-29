В Одесі величезна гілка завалилася на автомобілі, які стояли поруч
Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net.
У середу, 28 липня в Одесі було досить вітряно, тому не обійшлося без деревопаду.
Так, на вулиці Михайлівській впала масивна гілка прямо на припарковані автомобілі. При падінні дерево пошкодило три іномарки.
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Судячи з кадрів, значний удар припав на дві машини - Volkswagen Passat і Mazda, . У них пом'яті дах і багажник. Також вм'ятини і подряпини після падіння гілок отримало ще одне авто. Всього постраждали 3 транспортні засоби.
На щастя, ніхто з людей не постраждав.
До цього ми повідомляли, в четвер, 29 липня нещадна спека продовжить терзати Одеський регіон.
Весь день область буде під впливом атмосферного фронту, який принесе суху посушливу погоду і поривчастий вітер. Синоптики оголосили надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, що "Нова стихія" загрожує Одещині: оголошено надзвичайний рівень небезпеки
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