В Одессе огромная ветка завалилась на автомобили, которые стояли рядом

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-инфо», передает Politeka.net.

В среду, 28 июля в Одессе было достаточно ветрено, поэтому не обошлось без деревопада.

Так, на улице Михайловской рухнула массивная ветка прямо на припаркованные автомобили. При падении дерево повредило три иномарки.

Судя по кадрам, значительный удар пришелся на две машины - Volkswagen Passat и Mazda, . У них помяты крыша и багажник. Также вмятины и царапины после падения веток получило еще одно авто. Всего пострадали 3 транспортных средства.

К счастью, никто из людей не пострадал.

До этого мы сообщали, в четверг, 29 июля беспощадная жара продолжит терзать Одесский регион.

Весь день область будет под влиянием атмосферного фронта, который принесет сухую засушливую погоду и порывистый ветер. Синоптики объявили чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.

Напомним, что "новая стихия" угрожает Одесчине: объявлен чрезвычайный уровень опасности

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