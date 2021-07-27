В Одесі поліція затримала аферистів, які створили фейковий магазин техніки і виманили у клієнтів понад мільйон гривень

Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу Нацполіції в Одеській області (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Відомо, що шахраї перебралися в Одеську область з Миколаївської. Вони створили кілька інтернет-магазинів, в яких продавали електронну, мобільну, комп'ютерну та іншу техніку «зі знижкою» на умовах передоплати.

️Коли клієнт висилав частину суми, учасник схеми дзвонив йому і, представляючись менеджером магазину, говорив, що товар є в наявності, але в іншому місті, а звідти його зможуть надіслати тільки після внесення всієї суми. Коли покупець вводив реквізити своєї банківської карти на сайті, злочинці знімали з неї гроші і більше на зв'язок не виходили.

В ході обшуків силовики вилучили речові докази: банківські картки, мобільні телефони, ноутбуки, квитанції, а також схожі на пістолети предмети і патрони.

Наразі двом фігурантам оголосили підозри у шахрайстві. Їм загрожує термін від 3 до 8 років. Поки вони в СІЗО, але у них є право на внесення застави.

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