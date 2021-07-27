В Одессе полиция задержала аферистов, которые создали фейковый магазин техники и выманили у клиентов более миллиона гривен
Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Одесской области (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Известно, что мошенники перебрались в Одесскую область из Николаевской. Они создали несколько интернет-магазинов, в которых продавали электронную, мобильную, компьютерную и другую технику «со скидкой» на условиях предоплаты.
▫️Когда клиент высылал часть суммы, участник схемы звонил ему и, представляясь менеджером магазина, говорил, что товар есть в наличии, но в другом городе, а оттуда его смогут прислать только после внесения всей суммы. Когда покупатель вводил реквизиты своей банковской карты на сайте, преступники снимали с нее деньги и больше на связь не выходили.
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В ходе обысков силовики изъяли вещественные доказательства: банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки, квитанции, а также похожие на пистолеты предметы и патроны.
Сейчас двум фигурантам объявили подозрения в мошенничестве. Им грозит срок от 3 до 8 лет. Пока они в СИЗО, но у них есть право на внесение залога.
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