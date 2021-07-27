Водіїв попереджають, що на трасі Одеса-Рені перекриватимуть залізничний переїзд
Про це повідомили в Службі автодоріг Одеської області, передає Politeka.net
Причина закриття переїзду на 182 км зазначеної траси пов'язана з ремонтом.
"Служба автомобільних доріг в Одеській області повідомляє про заборону руху автотранспортних засобів всіх категорій з 22:00 27 липня до 6:00 28 липня і з 22:00 29 липня до 6: 00 30 липня на автодорозі М-15 Одеса-Рені (на Бухарест), км 182 + 000», — йдеться в повідомленні.
72-річна Пугачова з'явилася на святі в обтягуючих лосинах: "Бідний Макс..."
Дана Балана підловили з ефектною блондинкою на острові Корсика: "Не єдиною Тіною..."
Трагедією закінчилися пошуки поліцейського в Одесі: знайшли пов'язаним на дереві
На Київщині ввели "новий" карантин, деталі: "у радіусі 10 км небезпечними вважаються..."
Каменських на дивані і без макіяжу показала, чим спокушає Потапа після розлуки: особисті кадри
Дорожники надали схему об'їзду ремонтованої ділянки через село Острівне, а про відкриття руху обіцяють повідомити додатково.
Раніше ми повідомляли, в Одеській області ремонтують трасу, де стався зсув ґрунту.
За словами дорожників, зараз біля Троїцького укладають георешітки, які посилять насип, і геотекстиль, що несе функцію армування
Нагадаємо, про зсув на трасі Одеса-Київ: почалися термінові роботи, що відомо про терміни відновлення
Ще Politeka писала, що туристи опинилися в пастці через потоп в Одесі: деталі і кадри рятувальної операції
Також Politeka повідомляла, що на трасі Київ-Одеса перекрили рух: відома причина