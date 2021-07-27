Водіїв попереджають, що на трасі Одеса-Рені перекриватимуть залізничний переїзд

Про це повідомили в Службі автодоріг Одеської області, передає Politeka.net

Причина закриття переїзду на 182 км зазначеної траси пов'язана з ремонтом.

"Служба автомобільних доріг в Одеській області повідомляє про заборону руху автотранспортних засобів всіх категорій з 22:00 27 липня до 6:00 28 липня і з 22:00 29 липня до 6: 00 30 липня на автодорозі М-15 Одеса-Рені (на Бухарест), км 182 + 000», — йдеться в повідомленні.

Дорожники надали схему об'їзду ремонтованої ділянки через село Острівне, а про відкриття руху обіцяють повідомити додатково.

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