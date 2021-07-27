В Одесской области ремонтируют трассу, где случился оползень
Как передает Politeka.net, кадры ремонта дороги Киев - Одесса опубликовали на официальной странице "Укравтодора" в Facebook.
По словам дорожников, сейчас возле Троицкого укладывают георешетки, которые усилят насыпь, и геотекстиль, несущий функцию армирования и пропускающий воду и воздух. Эти поможет бороться с эрозией почв.
Ремонтные работы планируют завершить до 3 августа.
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Ранее мы писали, что 15 июля, на 337 км возле села Троицкое (Подольский район) в результате затяжных дождей возник оползень и деформация дорожного покрытия.
Причиной оползня называют ливни, которые пропитали почву влагой.
Дорожники обещали ликвидировать оползень в течении пяти дней, но работы затянулись.
Напомним, что стихия нанесла удар по трассе Киев-Одесса, дорога частично обрушилась: кадры ЧП
Также Politeka писала, что на Одесчине сошел масштабный оползень, под завалами ищут людей: кадры с места происшествия
А еще Politeka сообщала, что вслед за потопами и 35-градусной жарой на Украину идет новая напасть: куда стихия ударит первой.