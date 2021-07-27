В Одесской области ремонтируют трассу, где случился оползень

Как передает Politeka.net, кадры ремонта дороги Киев - Одесса опубликовали на официальной странице "Укравтодора" в Facebook.

По словам дорожников, сейчас возле Троицкого укладывают георешетки, которые усилят насыпь, и геотекстиль, несущий функцию армирования и пропускающий воду и воздух. Эти поможет бороться с эрозией почв.

Ремонтные работы планируют завершить до 3 августа.

Популярные статьи сейчас

72-летняя Пугачева объявилась на празднике в обтягивающих лосинах: "Бедный Макс..."

Грозы и град угрожают целому региону, украинцев срочно предупредили об опасности: к чему готовиться

Новая вспышка COVID-19 в Украине: ВОЗ сделала прогноз о штамме Дельта, "в 1,6 раза агрессивнее других"

Полякова резко высказала украинцам, что о них думает после волны негатива в адрес дочери: "Она еще покажет вам"

Каменских на диване и без макияжа показала, чем соблазняет Потапа после разлуки: личные кадры
Показать еще

Ранее мы писали, что 15 июля, на 337 км возле села Троицкое (Подольский район) в результате затяжных дождей возник оползень и деформация дорожного покрытия.

Причиной оползня называют ливни, которые пропитали почву влагой.

Дорожники обещали ликвидировать оползень в течении пяти дней, но работы затянулись.

Напомним, что стихия нанесла удар по трассе Киев-Одесса, дорога частично обрушилась: кадры ЧП

Также Politeka писала, что на Одесчине сошел масштабный оползень, под завалами ищут людей: кадры с места происшествия

А еще Politeka сообщала, что вслед за потопами и 35-градусной жарой на Украину идет новая напасть: куда стихия ударит первой.