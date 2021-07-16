Международная трасса Киев-Одесса пострадала в результате оползня
Провал зафиксировали на участке трассы вблизи села Троицкое в Подольском районе ( 337 км трассы), передает Politeka.net.
Кадры природного явления опубликовали в Службе автомобильных дорог в Одесской области, отметив, что причиной оползня стали затяжные дожди.
На снимках видно, как дорога частично обрушилась. В данное время крайняя правая полоса движения на этом участке перекрыта. Дорожная служба занимается восстановлением трассы.
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"Подрядная организация выполняет работы по замене переувлажненного почвы. Круглосуточно работает 10 единиц спецтехники. Уже заменили 2200 кубометров переувлажненной почвы", - говорится в сообщении.
Дорожники призвали водителей быть внимательными и осторожными, проезжая аварийный участок трассы.
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