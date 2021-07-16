Международная трасса Киев-Одесса пострадала в результате оползня

Провал зафиксировали на участке трассы вблизи села Троицкое в Подольском районе ( 337 км трассы), передает Politeka.net.

Кадры природного явления опубликовали в Службе автомобильных дорог в Одесской области, отметив, что причиной оползня стали затяжные дожди.

На снимках видно, как дорога частично обрушилась. В данное время крайняя правая полоса движения на этом участке перекрыта. Дорожная служба занимается восстановлением трассы.

"Подрядная организация выполняет работы по замене переувлажненного почвы. Круглосуточно работает 10 единиц спецтехники. Уже заменили 2200 кубометров переувлажненной почвы", - говорится в сообщении.

Дорожники призвали водителей быть внимательными и осторожными, проезжая аварийный участок трассы.

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