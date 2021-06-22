В Одесской области под завалами песка могут находиться люди

Как передает Politeka.net со ссылкой на «Думская», на берегу моря в селе Лебедевка Белгород-Днестровского района сошел оползень. Обвал грунта произошел с высоты 15 метров на площади 150 кв. м.

Спасательные бригады работают на месте происшествия в поисках жертв, поскольку на месте происшествия были найдены вещи отдыхающих. Свидетели отмечают, что видели там девушку и семейную пару с ребенком.

Как стало известно, обвал произошел недалеко от базы отдыха «Жемчужина». В заведении на данный момент разыскивают всех своих постояльцев.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в поисковых работах участвует сорок человек. Кроме этого, к спасательной операции присоединились местные жители и военнослужащие.

В комментариях украинцы отметили, что такие ситуации происходят практически каждый год.

«Санжейка на очереди. Дома построены. Берег не укреплен», «Это ужасно! Дай Бог, всех найти живыми!», «Скоро и Аркадия в море сойдет», - пишут пользователи сети.

Напомним, что грозы вернутся в Украину, но не спасут от жары: где будет до +36.

Также Politeka писала, что вслед за потопами и 35-градусной жарой на Украину идет новая напасть: куда стихия ударит первой.

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