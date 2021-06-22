В Одесской области под завалами песка могут находиться люди
Как передает Politeka.net со ссылкой на «Думская», на берегу моря в селе Лебедевка Белгород-Днестровского района сошел оползень. Обвал грунта произошел с высоты 15 метров на площади 150 кв. м.
Спасательные бригады работают на месте происшествия в поисках жертв, поскольку на месте происшествия были найдены вещи отдыхающих. Свидетели отмечают, что видели там девушку и семейную пару с ребенком.
Как стало известно, обвал произошел недалеко от базы отдыха «Жемчужина». В заведении на данный момент разыскивают всех своих постояльцев.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Масштабный потоп в Украине, улицы превратились в реки, новые кадры стихии: "Пусть Бог хранит..."
Украинец погиб, угодив в "ловушку" из-за животных, подробности трагедии: "Осталось девять детей..."
Трагедия на воде, бездыханные тела детей увидел прохожий: "На берегу нашли..."
Украинка не смогла перебежать 8-полосную трассу, кадры трагедии: "Рядом был переход"
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в поисковых работах участвует сорок человек. Кроме этого, к спасательной операции присоединились местные жители и военнослужащие.
В комментариях украинцы отметили, что такие ситуации происходят практически каждый год.
«Санжейка на очереди. Дома построены. Берег не укреплен», «Это ужасно! Дай Бог, всех найти живыми!», «Скоро и Аркадия в море сойдет», - пишут пользователи сети.
Напомним, что грозы вернутся в Украину, но не спасут от жары: где будет до +36.
Также Politeka писала, что вслед за потопами и 35-градусной жарой на Украину идет новая напасть: куда стихия ударит первой.
А еще Politeka сообщала, что стихия наделала беды в Харькове: появилось фото разрушений.