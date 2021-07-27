Водителей предупреждают, что на трассе Одесса-Рени будут перекрывать железнодорожный переезд

Об этом сообщили в Службе автодорог Одесской области, передает Politeka.net

Причина закрытия переезда на 182 км указанной трассы связана с ремонтом.

«Служба автомобильных дорог в Одесской области сообщает о запрете движения автотранспортных средств всех категорий с 22:00 27 июля до 6:00 28 июля и с 22:00 29 июля до 6:00 30 июля на автодороге М-15 Одесса-Рени (на Бухарест), км 182 + 000», — говорится в сообщении.

Дорожники предоставили схему объезда ремонтируемого участка через село Островное, а об открытии движения обещают сообщить дополнительно.

Ранее мы сообщали, в Одесской области ремонтируют трассу, где случился оползень.

По словам дорожников, сейчас возле Троицкого укладывают георешетки, которые усилят насыпь, и геотекстиль, несущий функцию армировани

Напомним, про оползень на трассе Одесса-Киев: начались срочные работы, что известно о сроках восстановления

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