Водителей предупреждают, что на трассе Одесса-Рени будут перекрывать железнодорожный переезд
Об этом сообщили в Службе автодорог Одесской области, передает Politeka.net
Причина закрытия переезда на 182 км указанной трассы связана с ремонтом.
«Служба автомобильных дорог в Одесской области сообщает о запрете движения автотранспортных средств всех категорий с 22:00 27 июля до 6:00 28 июля и с 22:00 29 июля до 6:00 30 июля на автодороге М-15 Одесса-Рени (на Бухарест), км 182 + 000», — говорится в сообщении.
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