Стали відомі нові трагічні наслідки повені в Одесі

НП сталася на Люстдорфській дорозі, коли чоловік відкачував воду після потопу з підвалу будинку, пише Odessa Online.

Одесит отримав удар струмом від працюючого насоса, після цього впав і розбив голову.

На жаль, він не вижив. Загиблому було 35 років.

Раніше ми повідомляли, що вулиці на Отамана Головатого, 84, обірваний негодою провід впав у воду і вразив електричним струмом дівчину.

Вона залишилася жива.

Також ми писали, що на вулиці Тролейбусній, яка знаходиться на Таїрова, люди чотири дні чекали рятувальників, що ті відкачали воду з прибудинкових територій

Коли допомога приспіла, одесити помітили неприємний запах, від якого буквально задихалася вся вулиця. Джерелом смороду виявився курник.

Вся живність загинула ще в ніч потопу, а через воду не було навіть можливості виловити тіла.

Нагадаємо, що рекордна злива накрила Одесу: вулиці пішли під воду, людей збивали потоки води

Як повідомляла Politeka, потоп в Одесі відрізав один з районів від цивілізації

Також Politeka писала, одесити рятують свої будинки після масштабної повені, відео: "черпають воду мисками"