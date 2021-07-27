Стали известны новые трагические последствия наводнения в Одессе
ЧП произошло на Люстдорфской дороге, когда мужчина откачивал воду после потопа из подвала дома, пишет
Одессит получил удар током от работающего насоса, после этого упал и разбил голову.
К сожалению, он не выжил. Погибшему было 35 лет.
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Ранее мы сообщали, что улице на Атамана Головатого, 84, оборванный непогодой провод упал в воду и поразил электрическим током девушку.
Она осталась жива.
Также мы писали, что на улице Троллейбусной, которая находится на Таирова, люди четыре дня ждали спасателей, что те откачали воду с придомовых территорий
Когда помощь подоспела, одесситы заметили неприятный запах, от которого буквально задыхалась вся улица. Источником вони оказался курятник.
Вся живность погибла еще в ночь потопа, а из-за воды не было даже возможности выловить тела.
Напомним, что рекордный ливень накрыл Одессу: улицы ушли под воду, людей сбивали потоки воды
Как сообщала Politeka, потоп в Одессе отрезал один из районов от цивилизации
Также Politeka писала, одесситы спасают свои дома после масштабного наводнения, видео: "Черпают воду мисками"