Стали известны новые трагические последствия наводнения в Одессе

ЧП произошло на Люстдорфской дороге, когда мужчина откачивал воду после потопа из подвала дома, пишет Odessa Online.

Одессит получил удар током от работающего насоса, после этого упал и разбил голову.

К сожалению, он не выжил. Погибшему было 35 лет.

Ранее мы сообщали, что улице на Атамана Головатого, 84, оборванный непогодой провод упал в воду и поразил электрическим током девушку.

Она осталась жива.

Также мы писали, что на улице Троллейбусной, которая находится на Таирова, люди четыре дня ждали спасателей, что те откачали воду с придомовых территорий

Когда помощь подоспела, одесситы заметили неприятный запах, от которого буквально задыхалась вся улица. Источником вони оказался курятник.

Вся живность погибла еще в ночь потопа, а из-за воды не было даже возможности выловить тела.

Напомним, что рекордный ливень накрыл Одессу: улицы ушли под воду, людей сбивали потоки воды

Как сообщала Politeka, потоп в Одессе отрезал один из районов от цивилизации

Также Politeka писала, одесситы спасают свои дома после масштабного наводнения, видео: "Черпают воду мисками"