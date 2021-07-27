З'явилися нові подробиці смерті патрульного поліцейського Івана Митькіна

Як повідомили в прес-службі ГУНП , на тілі тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника Ізмаїльського відділу Управління патрульної поліції Одеської області Івана Митькіна не знайшли слідів насильства.

Труп поліцейського виявили 26 липня в парку Перемоги повішеним.

Після цього по місцевих телеграм-каналах розлетілася інформація, що у поліцейського були зв'язані руки.

Однак у прокуратурі це спростували.

Експерти вважають, що ніяких ознак вбивства немає. Вони заявили, що стандартний випадок суїциду — повішення в сидячому положенні.

У Івана Митькіна залишилася дружина і двоє дітей, одному з яких всього 2 місяці.

Одесити неоднозначно сприйняли заяви поліцейських про самогубство патрульного. Вони будують свої здогадки в коментарях.

"Могли змусити повіситися. Ця версія не відпрацьовується?",

"Звичайно, простіше закрити справу, сказавши що це самогубство.

Самі себе тупими виставляють, а потім дивуються, де ж повага до поліції. М-да..".

"Допомогли повіситися....😱",

" Як то занадто швидко пройшла експертиза!",

"Тільки у поліцейських є друзі які можуть позичити 300 дол",

"Відразу видно не того пограбував і позичив теж не там де треба",

"Думаю копати треба в зерновому бізнесі Шукати зацікавлених конкурентів або в середовищі своїх хто злив інфу про його гроші і перехід у великий бізнес кримінальним подільникам",

"Але можливо саме цим зараз слідство і займається викидаючи для широких мас заспокоєння про злодійство і самогубство".

"Зі зв'язаними руками. Тут швидше за все кримінал замішаний.

У мого батька теж була така історія, в 90х він був ментом,його знайомого мента в лісі знайшли повішеним десь в 2 метрах над землею,руки були зав'язані за спиною".

"Хвацько сюжет закручений. Тепер головне у следаков не вийти на самих себе", - висловлюються в мережі.

Нагадаємо, що життя поліцейського обірвалося на одеській трасі, деталі трагедії: "зупинила вантажівка"

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