З'явилися нові подробиці смерті патрульного поліцейського Івана Митькіна
Як повідомили в прес-службі
Труп поліцейського виявили 26 липня в парку Перемоги повішеним.
Після цього по місцевих телеграм-каналах розлетілася інформація, що у поліцейського були зв'язані руки.
Однак у прокуратурі це спростували.
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Експерти вважають, що ніяких ознак вбивства немає. Вони заявили, що стандартний випадок суїциду — повішення в сидячому положенні.
У Івана Митькіна залишилася дружина і двоє дітей, одному з яких всього 2 місяці.
Одесити неоднозначно сприйняли заяви поліцейських про самогубство патрульного. Вони будують свої здогадки в коментарях.
"Могли змусити повіситися. Ця версія не відпрацьовується?",
"Звичайно, простіше закрити справу, сказавши що це самогубство.
Самі себе тупими виставляють, а потім дивуються, де ж повага до поліції. М-да..".
"Допомогли повіситися....😱",
" Як то занадто швидко пройшла експертиза!",
"Тільки у поліцейських є друзі які можуть позичити 300 дол",
"Відразу видно не того пограбував і позичив теж не там де треба",
"Думаю копати треба в зерновому бізнесі Шукати зацікавлених конкурентів або в середовищі своїх хто злив інфу про його гроші і перехід у великий бізнес кримінальним подільникам",
"Але можливо саме цим зараз слідство і займається викидаючи для широких мас заспокоєння про злодійство і самогубство".
"Зі зв'язаними руками. Тут швидше за все кримінал замішаний.
У мого батька теж була така історія, в 90х він був ментом,його знайомого мента в лісі знайшли повішеним десь в 2 метрах над землею,руки були зав'язані за спиною".
"Хвацько сюжет закручений. Тепер головне у следаков не вийти на самих себе", - висловлюються в мережі.
Нагадаємо, що життя поліцейського обірвалося на одеській трасі, деталі трагедії: "зупинила вантажівка"
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