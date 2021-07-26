Важливий історичний пам'ятник в Одеській області під загрозою обвалення

Йдеться про одну з веж Аккерманської фортеці навколо якої гуляють сотні туристів. Про це попередив історик Андрій Красножон, пише Думська.

Він заявив, що причиною складної ситуації стала бездіяльність минулого керівництва комунального підприємства "Фортеця".

"Руйнування були на піку в 2016 році. Тоді почалося стрімке просідання фасаду вежі. Кладка в східній її частині втратила свою цілісність", - говорить Красножон.

Історик зазначив, що директор фортеці, дав вказівку співробітникам не розголошувати інцидент, щоб не викликати суспільний резонанс. Тим часом просідання вежі тривало, але план дій заявлений не був.

Новий директор "фортеці" висловив готовність виділити необхідне для порятунку вежі суму, а Міжнародна група інженерів, що спеціалізуються на технологіях консолідації подібних об'єктів, готова приступити до робіт негайно. Документи, експертиза та кошторис готові.

Андрій Красножан підкреслив, що вежа відкрита огляду туристів, будучи одним з елементів парадного фасаду всієї фортеці. Тому важливо зберегти саме оригінал її давньої кладки.

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