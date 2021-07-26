Важный исторический памятник в Одесской области под угрозой обрушения

Речь идет об одной из башен Аккерманской крепости вокруг которой гуляют сотни туристов. Об этом предупредил историк Андрей Красножон, пишет Думская.

Он заявил, что причиной сложной ситуации стало бездействие прошлого руководства коммунального предприятия "Фортеця".

"Разрушения были на пике в 2016 году. Тогда началось стремительное проседание фасада башни. Кладка в восточной ее части потеряла свою целостность", - говорит Красножон.

Историк отметил, что директор крепости, дал указание сотрудникам не разглашать инцидент, чтобы не вызвать общественный резонанс. Между тем проседание башни продолжалось, но план действий заявлен не был.

Новый директор "крепости" выразил готовность выделить необходимое для спасения башни сумму, а Международная группа инженеров, специализирующихся на технологиях консолидации подобных объектов, готова приступить к работам немедленно. Документы, экспертиза и смета готовы.

Андрей Красножон подчеркнул, что башня открыта обзору туристов, являясь одним из элементов парадного фасада всей крепости. Поэтому важно сохранить именно оригинал ее древней кладки.

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