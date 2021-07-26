Жителів Одеського регіону попередили про виснажливу спеку, а також оголосили вкрай високий рівень пожежної небезпеки

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Politeka.net.

За даними синоптиків в Одеській області та ще кількох регіонах переважатиме посушлива погода з високими температурами повітря.

У зв'язку з цим на 26 і 27 липня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Жителів Одеського регіону переконливо попросили бути обережними під час відпочинку на природі, щоб уникнути виникнення пожеж.

Людям нагадали, що вогонь знищує не тільки рослинність, але і всіх живих істот, які в ній мешкають. Також пожежі на відкритих просторах часто поширюються на величезні території і можуть знищувати житлові споруди.

Нагадаємо, що в Одеській області 11 годин горіло сміттєзвалище.

Масштабна пожежа розгорілася на звалищі виробничого кооперативу «Екологія» на території Шабської ОТГ.

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