Жителів Одеського регіону попередили про виснажливу спеку, а також оголосили вкрай високий рівень пожежної небезпеки
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Politeka.net.
За даними синоптиків в Одеській області та ще кількох регіонах переважатиме посушлива погода з високими температурами повітря.
У зв'язку з цим на 26 і 27 липня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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Жителів Одеського регіону переконливо попросили бути обережними під час відпочинку на природі, щоб уникнути виникнення пожеж.
Людям нагадали, що вогонь знищує не тільки рослинність, але і всіх живих істот, які в ній мешкають. Також пожежі на відкритих просторах часто поширюються на величезні території і можуть знищувати житлові споруди.
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