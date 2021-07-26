Стан газону остаточно погіршився після того, як там побував 35-тисячний натовп фанатів

В Одесі пройшов грандіозний концерт білоруського репера Макса Коржа

Наймасштабніша подія останніх років відбулася на стадіоні «Чорноморець " на вихідних, передавати Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На концерт кумира молоді було продано понад 35 тисяч квитків ще минулого літа, але виступ довелося перенести на 2021 рік через карантинні обмеження на тлі пандемії коронавірусу.

Під час виступу репера не обійшлося і без бійки.

Наприклад, одного з фанатів Коржа зв'язала поліція, тому що він хотів "зайцем" потрапити на концерт.

Крім того, концерт в Одесі викликав справжній транспортний колапс. Таксі відмовилися приймати замовлення до стадіону, тому водії тролейбусів № 3, 7 і 9 змушені були курсувати і після кінця робочого дня.

Стан газону на одеському стадіоні остаточно погіршився після того, як там побував 35-тисячний натовп фанатів білоруського репера.

За тиждень до цього газон витоптали шанувальники Дмитра Монатіка.

Тепер через концерти домашні матчі "Чорноморця" було вирішено перенести.

Матч проти "Дніпра-1" мав відбутися 31 Липня. Однак прийняти дніпрян на полі стадіону «Чорноморець» моряки не зможуть. На прохання одеського клубу, гра відбудеться в Дніпрі на»Дніпро Арені".

Наступна домашня гра з "Шахтарем" 21 серпня також не пройде в Одесі. Адже 6 серпня газон стадіону топтатимуть шанувальники зірок 90 — х-Ace of Base, EAST 17 і SNAP.

Адміністрація стадіону, не вбачає в цьому нічого поганого. А ось фанати футболу розчаровані.

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