Під Одесою молода жінка залишила однорічну дитину, щоб розрахуватися з боргами

Кричущу історію розповіла співробітниця служби у справах дітей Діна Базиленко у себе в Фейсбук.

Вона розповіла, що мешканка Білгород-Дністровська прийшла в дитячий будинок з немовлям і заявила, що залишає свого сина, так як у неї немає грошей його утримувати».

"Просто немає слів... розпитую молоду жінку: що сталося, чому така ситуація? На що вона мені відповідає: «У мене борги, мені треба розрахуватися, а з дитиною я не можу працювати, він заважає..» ,- пише співробітниця служби.

Під час розмови з'ясувалося, що горе-мати взяла кредит на "погуляти з подружкою". У службі у справах дітей попередили її, що допомоги на дитину від держави вона отримувати не буде, якщо відмовляється від дитини.

"І тут саме абсурдне: моментально ця горе-мати змінює свою думку і вже передумує залишати дитину...", - зазначає співробітниця служби.

В результаті жінка все-таки залишила малюка в службі.

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