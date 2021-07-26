Под Одессой молодая женщина оставила годовалого ребенка, чтобы рассчитаться с долгами

Вопиющую историю рассказала сотрудница службы по делам детей Дина Базиленко у себя в Фейсбук.

Она рассказала, что жительница Белгород-Днестровская пришла в детский дом с грудным ребенком и заявила, что оставляет своего сына, так как у нее нет денег его содержать».

«Просто нет слов… Расспрашиваю молодую женщину: что случилось, почему такая ситуация? На что она мне отвечает: «у меня долги, мне надо рассчитаться, а с ребёнком я не могу работать, он мешает..», - пишет сотрудница службы.

Ходе разговора выяснилось, что горе-мать взяла кредит на "погулять с подружкой". В службе по делам детей предупредили ее, что пособия на ребёнка от государства она получать не будет, если отказывается от ребёнка.

"И тут самое абсурдное: моментально эта горе-мать меняет своё мнение и уже передумывает оставлять ребёнка…", - отмечает сотрудница службы.

В итоге женщина всё-таки оставила малыша в службе.

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