В Одессе будут судить супружескую пару за издевательство над собственными детьми
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Согласно данным дела, отец и мать малолетних детей не выполняли свои родительские обязанности по уходу за малышами: не обеспечили надлежащих условий и не занимались воспитанием детей.
Поведение горе-родителей привело к расстройству психического здоровья у их 2-летнего сына и гибели 8-месячного дочери.
Супругам грозит до 5 лет тюремного заключения.
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Ранее мы писали, что в Одесской области детей госпитализировали с 30% ожогами лица и тела
Об этом сообщили в областном главке ГСЧС.
Так, в больницу попали трое несовершеннолетних детей. У малышей 30 процентов ожогов туловища, лица и рук.
Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил безопасности при растопке печи отцом мальчиков.
Самому старшему пострадавшему всего 4 года.
К слову, на Одесчине мужчина набросился на людей с тесаком: видео "атаки".
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