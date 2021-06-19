В Одессе будут судить супружескую пару за издевательство над собственными детьми

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Согласно данным дела, отец и мать малолетних детей не выполняли свои родительские обязанности по уходу за малышами: не обеспечили надлежащих условий и не занимались воспитанием детей.

Поведение горе-родителей привело к расстройству психического здоровья у их 2-летнего сына и гибели 8-месячного дочери.

Супругам грозит до 5 лет тюремного заключения.

Ранее мы писали, что в Одесской области детей госпитализировали с 30% ожогами лица и тела

Об этом сообщили в областном главке ГСЧС.

Так, в больницу попали трое несовершеннолетних детей. У малышей 30 процентов ожогов туловища, лица и рук.

Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил безопасности при растопке печи отцом мальчиков.

Самому старшему пострадавшему всего 4 года.

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