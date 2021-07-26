Поліція посилено розшукує неповнолітню дівчину, яка збиралася їхати в Одесу

Інформація про зникнення 17-річної Тетяни Кудринецької з'явилася на сайті Нацполіції регіону, передає Politeka.net

Відомо, що дівчина проживає в Миколаєві.

Ще 3 дні тому Таня, не повідомивши рідним куди прямує, вийшла з дому і відтоді не дає про себе знати. На дзвінки вона не відповідає.

У поліції звертають увагу, що дівчина може направлятися в бік Одеси.

Прикмети зниклої: зріст 160 см, худорлявої статури, волосся довге темне, на лівій щоці родима пляма червоного кольору.

В останній раз, коли її бачили була одягнена в рожеву футболку, короткі джинсові шорти коричневого кольору.

Всіх, хто знає про місцезнаходження дівчини або може надати іншу корисну інформацію, просять повідомити у відділення поліції №1 Миколаївського районного управління за адресою: вул.Декабристів, 8, тел. (0512) 53-12-71, 102.



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