Полиция усиленно разыскивает несовершеннолетнюю девушку, которая собиралась ехать в Одессу
Информация об исчезновении 17-летней Татьяны Кудринецкой появилась на сайте Нацполиции региона, передает Politeka.net
Известно, что девушка проживает в Николаеве.
Еще 3 дня назад Таня, не сообщив родным куда направляется, вышла из дома и с тех пор не дает о себе знать. На звонки она не отвечает.
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В полиции обращают внимание, что девушка может направляться в сторону Одессы.
Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы длинные темные, на левой щеке родимое пятно красного цвета.
В последний раз, когда ее видели была одета в розовую футболку, короткие джинсовые шорты коричневого цвета.
Всех, ко знает о местонахождении девушки или может предоставить другую полезную информацию, просят сообщить в отделение полиции №1 Николаевского районного управления по адресу: ул. Декабристов, 8, тел. (0512) 53-12-71, 102.
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