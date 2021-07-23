В результаті зливи в Одесі рівень води в Хаджибейському лимані досяг критичного
Про серйозну проблему повідомили в мерії, повідомляють одеські
Відзначається, що, якби дощ не припинився-почався б перелив, який міг закінчитися руйнуванням дамби і повним затопленням Суворовського району.
Рівень води в самій дамбі зрівнявся з дорожнім покриттям Об'їзної дороги.
У мерії екстрено скликали техногенно-екологічну комісію. Там вирішили писати запит до Києва до комісії національної безпеки і навіть особисто прем'єр-міністру.
Лобода після чотирьох років мовчання дасть сольний концерт в Україні, ціни на квитки космічні: подробиці
Трагедія на українському курорті: стихія забрала життя людей, кадри з місця
В Україні активізувалися домушники, небезпечний момент зняла камера відеоспостереження: "Мітки на дверях..."
"Холостяк" Заливако в компанії Анни Богдан відверто висловився про стосунки: "Був пацан і немає пацана"
У вантажівки відмовили гальма, ціла сім'я розпрощалася з життям: кадри масштабної ДТП в Криму
В уряду проситимуть гроші на реконструкцію аварійної дамби і скидних каналів до неї. А також на фінансування насосної станції» Північна " і глибоководного колектора від неї, що дозволить знизити рівень води в Лимані і навантаження на дамбу.
Нагадаємо, що рекордна злива накрила Одесу: вулиці пішли під воду, людей збивали потоки води
Як повідомляла Politeka, відпочиваючим заборонили купатися в Одесі, названа причина: які пляжі загрожують здоров'ю
Також Politeka писала, одесити рятують свої будинки після масштабної повені, відео: "черпають воду мисками"