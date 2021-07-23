В результаті зливи в Одесі рівень води в Хаджибейському лимані досяг критичного

Про серйозну проблему повідомили в мерії, повідомляють одеські ЗМІ.

Відзначається, що, якби дощ не припинився-почався б перелив, який міг закінчитися руйнуванням дамби і повним затопленням Суворовського району.

Рівень води в самій дамбі зрівнявся з дорожнім покриттям Об'їзної дороги.

У мерії екстрено скликали техногенно-екологічну комісію. Там вирішили писати запит до Києва до комісії національної безпеки і навіть особисто прем'єр-міністру.

В уряду проситимуть гроші на реконструкцію аварійної дамби і скидних каналів до неї. А також на фінансування насосної станції» Північна " і глибоководного колектора від неї, що дозволить знизити рівень води в Лимані і навантаження на дамбу.

Нагадаємо, що рекордна злива накрила Одесу: вулиці пішли під воду, людей збивали потоки води

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