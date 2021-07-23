В Одесі вирувала стихія, яка створила безліч проблем для місцевих жителів

Нищівна ситуація сталася на вулиці Отамана Головатого. Ця вулиця перетворилася на повноводну річку і затопила будинки одеситів. Зараз вода не зійшла досі, тому люди вичерпують її зі своїх будинків і переливають в "озеро" за поріг.

Журналісткам видання LIVE Odesa вдалося поспілкуватися з постраждалими від негоди і подивитися, як вони рятують свої підтоплені приміщення (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, що вода в квартирах по кісточки і мешканцям доводиться вичерпувати її відрами і мисками.

Як розповів чоловік на камеру, залило всі електроприлади, які були доступні для води, речі та меблі. Будинки перетворилися на басейни.

"Світла немає ще з четвертої години ранку. Вчора ми були змушені відкючити його-розетки низько розташовані, боялися, щоб не залило", - повідомив житель вулиці Отамана Головатого.

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