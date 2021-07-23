Люди думали, що він мертвий

З'явилася інформація про долю чоловіка, якого несло потоком дощової води вулицями Одеси

Місцеві телеграм-канали поширили відео, на якому показано, як щось схоже на людське тіло несе стрімкий потік після зливи в Одесі.

Одесити припустили, що він загинув, проте в мерії розповіли, що ця людина-залишилася живою.

"Людина, яку вчора в Аркадії несло водою, жива", - розповіли в мерії одеським ЗМІ.

У поліції повідомили, що чоловік був доставлений в лікарню в стані сп'яніння із закритою черепно-мозковою травмою.

Потерпілий каже, що з необережності впав у воду на Аркадійській алеї.

Раніше ми писали, злива обрушилася на Одесу вночі 22 липня.

В результаті удару стихії були затоплені цілі вулиці разом з автомобілями, повалені дерева, а в деяких районах пропала електрика.

У мерії повідомили, за ніч в Одесі випала двомісячна норма опадів. Ливневки в місті не справлялися зі своєю функцією-велика вода затопила значну частину міста.

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