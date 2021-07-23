З'явилася інформація про долю чоловіка, якого несло потоком дощової води вулицями Одеси
Місцеві телеграм-канали поширили відео, на якому показано, як щось схоже на людське тіло несе стрімкий потік після зливи в Одесі.
Одесити припустили, що він загинув, проте в мерії розповіли, що ця людина-залишилася живою.
"Людина, яку вчора в Аркадії несло водою, жива", - розповіли в мерії одеським
Лобода після чотирьох років мовчання дасть сольний концерт в Україні, ціни на квитки космічні: подробиці
Полякова на всю країну похвалилася розкішним особняком з яхтою, лазнею і купіллю: "Круто, друзі"
Анна Богдан з "Холостяка" розповіла про переломний момент у житті: "І колечко на пальці..."
Мішель Андраде опинилася у великій небезпеці на зйомках "Орла і Решки": що довелося пережити підопічній Потапа
"Затопить серйозно": Україна стане епіцентром стихії в Європі, попередження синоптика
У поліції повідомили, що чоловік був доставлений в лікарню в стані сп'яніння із закритою черепно-мозковою травмою.
Потерпілий каже, що з необережності впав у воду на Аркадійській алеї.
Раніше ми писали, злива обрушилася на Одесу вночі 22 липня.
В результаті удару стихії були затоплені цілі вулиці разом з автомобілями, повалені дерева, а в деяких районах пропала електрика.
У мерії повідомили, за ніч в Одесі випала двомісячна норма опадів. Ливневки в місті не справлялися зі своєю функцією-велика вода затопила значну частину міста.
Нагадаємо, що в Одесі показали, як "бізнесмени" заробляють на потопі
Ще Politeka писала, що стихія розбушувалася в Одеській області, з'явилося відео: "Смерч, дощ і град"
Також Politeka повідомляла, потоп в Одесі відрізав один з районів від цивілізації: зроблено термінове попередження