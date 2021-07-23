Появилась информация о судьбе мужчины, которого несло потоком дождевой воды по улицам Одессы
Местные телеграм-каналы распространили видео, на котором показано, как нечто похожее на человеческое тело несет стремительный поток после ливня в Одессе.
Одесситы предположили, что он погиб, однако в мэрии рассказали, что этот человек-остался жив.
"Человек, которого вчера в Аркадии несло водой, жив", - рассказали в мэрии одесским
Лобода после четырех лет молчания даст сольный концерт в Украине, цены на билеты космические: подробности
В Украине активизировались домушники, опасный момент сняла камера видеонаблюдения: "Метки на двери..."
Оборвалась жизнь актрисы-сердцеедки, которую назвали самой горячей женщиной в кинематографе: подробности
Украинцев предупредили о проблемах с пенсиями: «Смогут претендовать только на…»
Мишель Андраде оказалась в большой опасности на съемках "Орла и Решки": что пришлось пережить подопечной Потапа
В полиции сообщили, что мужчина был доставлен в больницу в состоянии опьянения с закрытой черепно-мозговой травмой.
Потерпевший говорит, что по неосторожности упал в воду на Аркадийской аллее.
Раньше мы писали, ливень обрушился на Одессу ночью 22 июля.
В результате удара стихии были затоплены целые улицы вместе с автомобилями, повалены деревья, а в некоторых районах пропало электричество.
В мэрии сообщили, за ночь в Одессе выпала двухмесячная норма осадков. Ливневки в городе не справлялись со своей функцией-большая вода затопила значительную часть города.
Напомним, что в Одессе показали, как "бизнесмены" зарабатывают на потопе
Еще Politeka писала, что стихия разбушевалась в Одесской области, появилось видео: "Смерч, дождь и град"
Также Politeka сообщала, потоп в Одессе отрезал один из районов от цивилизации: сделано срочное предупреждение