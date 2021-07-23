Люди думали, что он мертв

Появилась информация о судьбе мужчины, которого несло потоком дождевой воды по улицам Одессы

Местные телеграм-каналы распространили видео, на котором показано, как нечто похожее на человеческое тело несет стремительный поток после ливня в Одессе.

Одесситы предположили, что он погиб, однако в мэрии рассказали, что этот человек-остался жив.

"Человек, которого вчера в Аркадии несло водой, жив", - рассказали в мэрии одесским СМИ.

В полиции сообщили, что мужчина был доставлен в больницу в состоянии опьянения с закрытой черепно-мозговой травмой.

Потерпевший говорит, что по неосторожности упал в воду на Аркадийской аллее.

Раньше мы писали, ливень обрушился на Одессу ночью 22 июля.

В результате удара стихии были затоплены целые улицы вместе с автомобилями, повалены деревья, а в некоторых районах пропало электричество.

В мэрии сообщили, за ночь в Одессе выпала двухмесячная норма осадков. Ливневки в городе не справлялись со своей функцией-большая вода затопила значительную часть города.

Напомним, что в Одессе показали, как "бизнесмены" зарабатывают на потопе

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