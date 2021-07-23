Останнім часом туристи все частіше стали висловлювати невдоволення відпочинком на одеських курортах

Найбільше відпочиваючі критикують один з головних курортів Одещини-Затоку.

Основною причиною розчарування вони називають переповнені пляжі.

Так, один з відпочиваючих назвав Затоку "людським мурашником".

"Це найгірший курорт в Україні, де я був за останні кілька років... я такого, звичайно, не очікував. Тут треба не лежак купувати, а квиток на маршрутку в Кароліна-Бугаз і їхати нормально відпочивати. Це не пляж, а людський мурашник", – розповів чоловік на відео.

Також курортників бентежить, гучна музика на пляжі і дуже тепла вода.

"Це не вода, це чай якийсь", - розповів турист під час відпочинку в Затоці.

Він стверджує, що такої гарячої води він не пам'ятає з 2007 року.

Користувачі в соцмережах відреагували на скарги відпочиваючих. Вони пояснили блогерам, чому на пляжі багато людей. По-перше, зараз пік сезону, по-друге, вони вибрали центр Затоки, а в центрі, як відомо, завжди багатолюдно.

"Мурашник"?- друже, ти походу перший раз на море, раз так кажеш. На будь-якому пляжі в сезон багато людей, хочеш без народу приїжджай в січні - будеш королем пляжу",

"Дивні висновки щодо кількості відпочиваючих. а ви хотіли у високий сезон порожні пляжі? Посмішити. Тим більше місце ви вибрали невдале - якщо хотіли "поменше народу". Ви ж блогери, вчіться користуватися хоча б вебкамерами. За фактом зрозуміло хоч було б - що де і як",

"Це не вся Затока, це всього лише центр її, а центр як відомо на будь-якому курорті багатолюдний. Затока велика і в ній є відпочинок на будь - який смак і колір", - пишуть в мережі.

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