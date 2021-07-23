В последнее время туристы всё чаще стали выражать недовольство отдыхом на одесских курортах

Больше всего отдыхающие критикуют один из главных курортов Одесчины - Затоку.

Основной причиной разочарования они называют переполненные пляжи.

Так, один из отдыхающих назвал Затоку "человеческим муравейником".

"Это худший курорт в Украине, где я был за последние несколько лет… Я такого, конечно, не ожидал. Тут надо не лежак покупать, а билет на маршрутку в Каролина-Бугаз и ехать нормально отдыхать. Это не пляж, а человеческий муравейник", – рассказал мужчина на видео.

Также курортников смущает, громкая музыка на пляже и очень теплая вода.

"Это не вода, это чай какой-то", – рассказал турист во время отдыха в Затоке.

Он утверждает, что такой горячей воды он не помнит с 2007 года.

Пользователи в соцсетях отреагировали на жалобы отдыхающих. Они объяснили блогерам, почему на пляже много людей. Во-первых, сейчас пик сезона, во-вторых, они выбрали центр Затоки, а в центре, как известно, всегда многолюдно.

"Муравейник"?- дружище, ты походу первый раз на море, раз так говоришь. На любом пляже в сезон много людей, хочешь без народа приезжай в январе - будешь королём пляжа",

"Странные выводы насчет количества отдыхающих. а вы хотели в высокий сезон пустые пляжи? Посмешили. Тем более место вы выбрали неудачное- если хотели "поменьше народу". Вы же блогеры, учитесь пользоваться хотя бы вебкамерами. По факту понятно хоть было бы- что где и как",

" Это не вся Затока, это всего лишь центр её, а центр как известно на любом курорте многолюден. Затока большая и в ней есть отдых на любой вкус и цвет", - пишут в сети.

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