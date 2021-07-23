Туристи з Харкова застрягли в Одеській маршрутці під час повені, відпочиваючі їхали на вокзал
Подробиці рятувальної операції повідомили в прес - службі
За словами рятувальників, 27 харків'ян, з яких 12 дітей віком від 1 до 4 років, після відпочинку прямували на залізничний вокзал.
Туристи поспішали на потяг, проте застрягли в місцевій маршрутці по вулиці Отамана Головатого через потопу.
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Щоб звільнити людей з полону стихії рятувальники спочатку за допомогою човна перевезли їх в безпечне місце, а потім надали службовий автобус, щоб гості міста могли вчасно встигнути на свій поїзд.
Відзначимо, що сьогодні, 23 липня, в Одесі все ще залишаються затопленими ряд вулиць.
Так, станом на 08:00 досі підтоплені вулиці: Отамана Головатого (район скверу) та Вулиця Щеголєва.
Рух автотранспорту по вулиці Чорноморського Козацтва відновлено.
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