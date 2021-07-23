Наслідки потужної зливи в Одесі ще до кінця не усунули, тому ряд вулиць досі залишається затопленими
За ніч вода в районі Пересипу так і не зійшла. Але справи ніхто не відміняв, тому водії долають затоплені ділянки, як можуть – намагаються це все переплисти. Кадрами діляться очевидці в соцмережах, передає Politeka.net.
За повідомленням комунальників, у місті залишаються підтопленими вулиці Отамана Головатого та Щеглова. А ось рух транспорту по вулиці Чорноморського Козацтва відновили.
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Разом з тим, на деяких вулицях рух сильно ускладнений, транспорт застиг у заторах.
Важко проїхати на Отамана Чепіги; Отамана Головатого; Чорноморського Козацтва; Миколаївській дорозі; на проспекті Добровольського та Об'їзній дорозі.
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