Вода так і не зійшла

Наслідки потужної зливи в Одесі ще до кінця не усунули, тому ряд вулиць досі залишається затопленими

За ніч вода в районі Пересипу так і не зійшла. Але справи ніхто не відміняв, тому водії долають затоплені ділянки, як можуть – намагаються це все переплисти. Кадрами діляться очевидці в соцмережах, передає Politeka.net.

За повідомленням комунальників, у місті залишаються підтопленими вулиці Отамана Головатого та Щеглова. А ось рух транспорту по вулиці Чорноморського Козацтва відновили.

Разом з тим, на деяких вулицях рух сильно ускладнений, транспорт застиг у заторах.

Важко проїхати на Отамана Чепіги; Отамана Головатого; Чорноморського Козацтва; Миколаївській дорозі; на проспекті Добровольського та Об'їзній дорозі.

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