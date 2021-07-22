В Одесі ведуться пошуки чоловіка, тіло якого віднесло стрімким потоком в море
НП сталася в Аркадії під час зливи і подальшої повені.
Місцеві телеграм-канали поширили відео, на якому показано, як щось схоже на людське тіло несе потік дощової води (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
Судячи з даних на відео, він був у несвідомому стані. Це дозволило припустити, що людина вже померла.
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Як повідомляє видання
"Поки тіло не виявили. Йде огляд прибережної зони і акваторії", - йдеться в публікації.
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Інцидент трапився на Пересипу, не доїжджаючи до вулиці цукрової.
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