В Одессе ведутся поиски мужчины, тело которого унесло стремительным потоком в море
ЧП произошло в Аркадии во время ливня и последующего наводнения.
Местные телеграм-каналы распространили видео, на котором показано, как нечто похожее на человеческое тело несет поток дождевой воды (чтобы просмотреть - доскролльте страницу до конца)
Судя по данным на видео, он был в бессознательном состоянии. Это позволило предположить, что человек уже умер.
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Как сообщает издание
"Пока тело не обнаружили. Идет осмотр прибрежной зоны и акватории", - говорится в публикации.
Ранее мы писали, в Одессе, оборванный непогодой провод упал в воду и поразил электрическим током девушку. Очевидцы утверждают, что она жива.
Инцидент случился на Пересыпи, не доезжая до улицы Сахарной.
Напомним, что в Одессе показали, как "бизнесмены" зарабатывают на потопе
Еще Politeka писала, что стихия разбушевалась на Одесчине, появилось видео: "Смерч, дождь и град"
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