В Одессе ведутся поиски мужчины, тело которого унесло стремительным потоком в море

ЧП произошло в Аркадии во время ливня и последующего наводнения.

Местные телеграм-каналы распространили видео, на котором показано, как нечто похожее на человеческое тело несет поток дождевой воды (чтобы просмотреть - доскролльте страницу до конца)

Судя по данным на видео, он был в бессознательном состоянии. Это позволило предположить, что человек уже умер.

Как сообщает издание Униан , в районе Аркадии спасатели разыскивают человека.

"Пока тело не обнаружили. Идет осмотр прибрежной зоны и акватории", - говорится в публикации.

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Инцидент случился на Пересыпи, не доезжая до улицы Сахарной.

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