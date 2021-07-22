В Одесі сталося чергове обвалення, під завалами опинилися автомобілі
НП сталася на вулиці Композитора Ніщинського в четвер, 22 липня. Там обвалилася стіна території морського університету. Уламки стіни звалилися на припарковані поруч автомобілі, заваливши їх.
Відповідне відео оприлюднили очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Ка кадрах видно, як чоловіки намагаються власними силами звільнити свої транспортні засоби з-під завалів.
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Однак судячи з вигляду відкопаних з-під уламків автомобілів, вони відновленню не підлягають.
На щастя, з людей ніхто не постраждав. Стіна обрушилася, по всій видимості, вночі під час негоди, яка розбушувалася в Одесі.
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В результаті рясних опадів Одесу накрила повінь. Багато міських вулиць пішли під воду разом з транспортом.
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